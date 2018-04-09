النمر الأسود يدخل تاريخ أمريكا قبل عرضه في المملكة

نايف السالم(صدى):

تخطت عوائد فيلم ” النمو الأسود black panther ” ، عوائد الفيلم الأسطوري ” تايتنيك ” بعد شهرين فقط من عرضه بالسينما الأمريكية، ليدخل تاريخ السينما الأمريكي بعد تحقيقة ثالث أعلى إيرادات في تاريخها.

وحقَّق الفيلم الذي سيعرض في المملكة يوم 18 أبريل القادم، إيرادات بنحو 659.5 مليون دولار في أمريكا الشمالية وحدها، ليتخطى بذلك إيرادات فيلم تايتينك التي وصلت إلى 659.3 مليون دولار.

يذكر أن ” النمر الأسود ” سيعرض في صالة سينما تسع 630 مقعداً في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، يوم 18 أبريل القادم.