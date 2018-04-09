” فوق هام السحاب ” اختيارا ليس عشوائيا.. كواليسها واعتراف بحب خادم الحرمين لها

عادل الحربي(صدى):

لم يختر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، عبارة ” فوق هام السحاب ” على القمر الصناعي السعودي خلال زيارته لمقر شركة ” لوكهيد مارتن ” في سان فرانسيسكو، اختياراً عشوائياً بل كان له معان ودلالات كثيرة.

” فوق هام السحاب ” هي عبارة لها معنى فني وجمالي، ففي معجم كلمات الأغنية السعودية هي مطلع لأشهر عمل وطني في المملكة في فترة الثمانينيات يواكب إنجازات المملكة محلياً ودولياً حتى الآن.

كتب ولحَّن هذا العمل الفني الأمير بدر بن عبدالمحسن، وغرَّد به فنان العرب محمد عبده، وعلى الرغم من مرور العقود عليه إلا أن لا يزال العمل الوطني الأقرب لقلوب الشعب السعودي، فظلَّت تثير مشاعره طوال كل هذه السنوات.

مكانة هذه الأغنية في قلوب السعوديين وصلت إلى حد اعتبارها النشيد الوطني غير الرسمي.

وقد تحدَّث الأمير بدر بن عبدالمحسن، عن كواليس هذه الأغنية، قائلاً إن النص كان موجوداً لدى الفنان محمد عبده لفترة ولم يكن كاملاً، وفي فترة معينة اتصل به الفنان محمد عبده ليخبره بأنه لحَّن جزءاً من الأغنية، ويتبقى الجزء الثاني.

وأضاف: “فقلت له إن هناك جزءاً ثالثاً أنا أكملته لكن لم أكن قد أعطيته إياه. وعندما سمعت اللحن قلت إنه لحن جيد، وتابع الأمير بدر قبل حوالي 27 عاماً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” قد طالبه بإلقاء هذه القصيدة في كل أمسية شعرية يذهب إليها.