بالفيديو.. ربط الحزام يتحول لظاهرة في شوارع المملكة
أعاد فريق الله يعطيك خيرها تنفيذ تجربة رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان ، بعد تطبيق المرور نظام الرصد الآلي، وكانت النتيجة هبوط المخالفات من ٥٦ مخالفة [ في التجربة الأولى ] إلى ٧ مخالفات فقط [ في التجربة الجديدة ] في ذات المكان ونفس الوقت المستغرق [ ٥ دقائق ] وهو مدة تنفيذ التجربة. في إثبات ميداني لأهمية الأنظمة في تشكيل الأخلاق.
يذكر ان برنامج الله يعطيك خيرها برنامج مختص في رفع مستوى السلامة المرورية والذي يبث على قناة الإخبارية ويقدمه يوسف الجراح كل جمعة الساعة 2 ظهراً مباشرة على الهواء وترعاه جمعية الأطفال المعوقين الذي أطلقت المبادرة منذ عام ٢٠١٤ م باهتمام ومتابعة الأمير سلطان بن سلمان.
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 1 ساعة
ودهم دراهم باكر قرار تضع اليدين على المقود يد واحده مخالفه رحمه ناس منهلسه اصبروا ايام معدودة سوف تمتلئ الخزنة من فلوس النساء باكر كل وحده رصيده ٥٠ الف وطالع من المخالفات احلى مردود بالملايين اسعد ياعم مني ذس مني
هزيم[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 49 دقيقة
اتمنى اني ارى كميرات مراقبه للمفحطين وللمستهترين في القياده في الشوارع، كما ارى ىساهر ونظام رصد المخالفات المروريه في كل مكان.
الواحد يسوق في طريقه في امان الله ويجيك واحد يلزق صدامه الامامي في صدامك الخلفي ، وين المرور ونظام رصد المخالفات عن هده العينه من الناس، واتوقع ان هالمشكله تسبب في حوادث كثيره ، خاصه في عاصمتنا الحبيه الرياض.
والله ان الخرفان تمشي بنظام اكثر من بعض الشباب المتهور.