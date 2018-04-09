بالفيديو.. ربط الحزام يتحول لظاهرة في شوارع المملكة

علي القرني(صدى):

أعاد فريق الله يعطيك خيرها تنفيذ تجربة رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان ، بعد تطبيق المرور نظام الرصد الآلي، وكانت النتيجة هبوط المخالفات من ٥٦ مخالفة [ في التجربة الأولى ] إلى ٧ مخالفات فقط [ في التجربة الجديدة ] في ذات المكان ونفس الوقت المستغرق [ ٥ دقائق ] وهو مدة تنفيذ التجربة. في إثبات ميداني لأهمية الأنظمة في تشكيل الأخلاق.

يذكر ان برنامج الله يعطيك خيرها برنامج مختص في رفع مستوى السلامة المرورية والذي يبث على قناة الإخبارية ويقدمه يوسف الجراح كل جمعة الساعة 2 ظهراً مباشرة على الهواء وترعاه جمعية الأطفال المعوقين الذي أطلقت المبادرة منذ عام ٢٠١٤ م باهتمام ومتابعة الأمير سلطان بن سلمان.