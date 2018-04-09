استهداف مطار التيفور بحمص.. وموسكو تتهم إسرائيل

دمشق(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تم استهداف مطار التيفور في ريف حمص بعد صواريخ، مشيراً إلى قتل 14 عسكرياً بينهم إيرانيون في الغارات على القاعدة العسكرية التي تسمى بـ ” التياس ” بين مدينتي حمص وتدمر.

من جانبها، اتهمت موسكو إسرائيل بشن هذه الغارات، وقد نفذتها الطائرات الإسرائيلية من الأجواء اللبنانية، مؤكدة أن الدفاعات الجوي السورية أسقطت 5 من أصل 8 صواريخ ” إسرائيلية ” استهدف المطار.

أما الإعلام الرسمي السوري، فأفاد بان دمشق تتهم إسرائيل بشن هذه الغارات، لكن لم يصدر أي موقف رسمي إسرائيلي بشأن الهجوم.

وأوضحت المعارضة السورية أن مطار التيفور هو مركز للطائرات المسيرة الإيرانية.

وفي سياق متصل، نفى الجيش الفرنسي تنفيذ أي غارات جوية على مطار التيفور العسكري، حيث اتجهت الأنظار إلى فرنسا على خلفية تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون حول ” التنسيق ” مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب بشأن الخطوات بعد هجوم كيمياوي مفترض على مدينة دوما.