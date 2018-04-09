الإطاحة بعصابة امتهنت تكسير زجاج المركبات وسرقتها بأبو عريش

تركي السالم(صدى):

تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، من كشف غموض حوادث تكسير زجاج المركبات والسرقة منها، وأطاحت بمرتكبيها بمحافظة ” أبوعريش ” ، في عملية أمنية ناجحة .

وبالتطرق للتفاصيل، قامت شرطة جازان بحصر المشتبه بهم، ورصد المواقع المشبوهة، وزرع المصادر والتوغل في أوساط المشبوهين، حتى تم جمع أكبر قدر من المعلومات البحثية، حيث تم الاشتباه في 6 أشخاص، أربعة منهم من جنسيات عربية، تم الإطاحة بهم في كمائن محكمة.

واعترف المتهمون، بإرتكاب أكثر من 50 حادثة، واستطاعوا الدلالة على مواقع الحوادث، وتوقفت مع ما ذكره المبلغين، وما هو مسجل لدى شرطة محافظة ” أبو عريش ” ، أوقفوا جميعًا وأشعرت النيابة العامة عن الواقعة.