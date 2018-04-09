أسعار تذاكر مواجهة الهلال الأخيرة تشغل غضب الجماهير

ماجد محمد(صدى):

كشفت إدارة نادي الهلال عن سعر تذكرة مواجهة الفريق الأخيرة في دوري المحترفين أمام الفتح.

وقالت إدارة الأزرق إنه بالتنسيق مع شركة صلة الرياضية، تم رفع أسعار التذاكر لمباراة الفتح، مما أثار غضب الجماهير.

وجاءت الأسعار كالتالي:

خلف المرمى بعدد 10953 مقعدًا وبسعر 25 ريالا

العائلات يمين المنصة بعدد 2428 مقعدًا بسعر 75 ريالا

الأفراد يسار المنصة بعدد 2526 مقعدًا بسعر 100 ريال

الواجهة الجانبية بسعر 150 ريال/ واجهة الملعب بسعر 300 ريال

المنصة بأسعار من 1000 إلى 4000 ريال.

وأعرب الجماهير عن غضبهم بشدة لزيادة الأسعار؛ إلا أن الإدارة تسعى لاستثمار حجم المناسبة برفع الأسعار.