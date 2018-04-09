أسعار تذاكر مواجهة الهلال الأخيرة تشغل غضب الجماهير
كشفت إدارة نادي الهلال عن سعر تذكرة مواجهة الفريق الأخيرة في دوري المحترفين أمام الفتح.
وقالت إدارة الأزرق إنه بالتنسيق مع شركة صلة الرياضية، تم رفع أسعار التذاكر لمباراة الفتح، مما أثار غضب الجماهير.
وجاءت الأسعار كالتالي:
خلف المرمى بعدد 10953 مقعدًا وبسعر 25 ريالا
العائلات يمين المنصة بعدد 2428 مقعدًا بسعر 75 ريالا
الأفراد يسار المنصة بعدد 2526 مقعدًا بسعر 100 ريال
الواجهة الجانبية بسعر 150 ريال/ واجهة الملعب بسعر 300 ريال
المنصة بأسعار من 1000 إلى 4000 ريال.
وأعرب الجماهير عن غضبهم بشدة لزيادة الأسعار؛ إلا أن الإدارة تسعى لاستثمار حجم المناسبة برفع الأسعار.
حسن[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
تبون دعم الجمهور وترفعون الاسعار عليهم وشذا التفكير …
ِِAbu Rotana[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
ماعتقد انه الموضوع مكلف لأنها مباراة واحدة ويجب علينا كهللاليين دعم الفريق ومن ثم الحصول على لقب الدوري بعد التوفيق من رب العالميين …..
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يزكم من هم الى هم بيجيك واحد مهايط يقول بشتري جميع التذاكر