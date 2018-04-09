” أرامكو ” تعتزم إنشاء مصنع للبتروكيماويات في مصفاة أمريكية

عادل الحربي(صدى):

قامت شركة ” أرامكو ” السعودية، بتوقيع مذكرة تفاهم بقيمة تتراوح ما بين 8-10 مليارات دولار مع ” هانيويل يو أوبي ” و ” تكنيب إف إم سي ” لدراسة إنتاج البتروكيماويات، بغرض استخدامها في مصنع بتروكيماويات بمليارات الدولارات.

حيث تدرس ” أرامكو ” بناءه في مصفاة ” بورت آرثر ” ، التي تديرها وحدتها الأمريكية ” موتيفا إنترابرايزيز ” في ولاية تكساس بالولايات المتحدة.

وقالت ” موتيفا ” : إن تكنولوجيا ” تكنيب إف.إم.سي ” ستنتج مليوني طن سنويًّا من الإيثيلين الذي يستخدم في صناعة البلاستيك، فيما أوضحت في بيانِ لها، أنه ليس من المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار في مصنع البتروكيماويات في ” بورت آرثر ” قبل عام 2019.

ومن جانبه، أكد بريان كوفمان، الرئيس التنفيذي لـ ” موتيفا ” : أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار الخطط التوسعية ودخول قطاع البتروكيماويات، لافتًا إلى أن شركته تقيم إمكانية زيادة طاقة المصفاة التي تبلغ 603 آلاف برميل يوميًا إلى مليون أو 1.5 مليون برميل يوميًا، مما يجعلها الأكبر في العالم.

جدير بالذكر، أن شركة ” أرامكو ” ، كانت قد أعلنت في العام الماضي 2017 ، أنها ستستثمر 18 مليار دولار في ” موتيفا ” لتوسعة المصفاة ودخول مجال إنتاج البتروكيماويات.