4 طرق لجذب الزوج بعيدا عن الإثارة
أكد خبراء علم الاجتماع ، أنه مهما طالت مدّة الزواج ، تظلّ العلاقة الحميمة منطقة شديدة الحساسيّة بين الزوجين، يصعب على المرأة تحديداً خرقها ، فالصمت في هذا الموضوع عادة والتصريح بالاحتياجات من المحرّمات ، خاصّة في المجتمعات المتشدّدة .
وفي هذا الصدد أكد الخبراء أن أهم شئ هو المصارحة والحديث المتبادل بين الشريكين حتى في الأمور الشديدة الحساسيّة، مع مراعاة اختيار الألفاظ المناسبة كي لا تسبّب نفوراً لدى أيٍّ من الطرفين.
ما لا تدركه الكثير من النساء أنّ الرجل ينتظر من زوجته أن تقوم بالمبادرة لجذب شريكها للعلاقة الحميمة بعيداً عن الإثارة الجسديّة، الملابس المثيرة أو التبرّج، وذلك بعدّة طرق حدّدها علماء النفس بخمس، وهي:
1-الإطراء
وإنْ كانت لديكِ بعض الملاحظات السلبيّة على العلاقة الحميمة، عليكِ أوّلاً البدء بكلمات المديح، فهي مدخل تجعل من الرجل هادئاً وتخلق لديه نوعاً من الاستعداد لسماع أيّ نقد، كما أنّ الإطراء يمنحه ثقة إضافيّة في نفسه.
2- المفاجأة
ما تعلمين به، أنّ زوجكِ ينتظر أن تفاجئيه بالرغبة في العلاقة الزوجية ، فهو من حقّه أن يشعر برغبتكِ في الاقتراب منه.
3- البوح بالأسرار
الرجال لا يمتلكون القدرة على التعبير مثل النساء ويحتاجون إلى عوامل مساعدة للبوح بمشاعرهم وأسرارهم، كوني أنتِ الدافع لذلك.
4- الرومانسيّة
الرجل يمتلك رغبة في العلاقة تفوق تلك التي ترغب بها المرأة، لكن في الوقت نفسه، عليكِ أنتِ مهمّة خلق لحظات رومانسيّة دون خجل.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9574 ] نشر منذ 2 ساعتين
واذا ابتليت بوحدة يابسة ناشفه جافة
رااايق[ عدد التعليقات: 4418 ] نشر منذ 1 ساعة
طـيــب ********!!
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 1 ساعة
ضحكتني يالهفة العاشق مع الصبح وانا مريض فعلا لايصلح العطار ما افسده الدهر شفلك وحده مغربية ولا شامية يخزي العين علي جمالهم لما تقولك تأبرني يابن عمي تنسي الهم والتعب كله
خبير ومخضرم[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 58 دقيقة
4 طرق لجذب الزوج بعيدا عن الإثارة كل ماذكر في التقريرصحيح واحب ان اضيف ايضا اناقة الزوجة وبسطاتها ولمساته الفنية في ديكور البيت وخاصة غرفة النوم من غطاء السرير الي الاضائه الخافته وتعطيره بروئح عطرية ذكية الي الاهم قميص النوم ساتيل والونها تكون غامقة مثل الارجوني او الاسود ونوع العطر النسائي المثير له دور في جذب الزوج والموسيقي الكلاسكية الهادئه وحتي حمام غرفة النوم تكون لها ساتيل خاص مثل فنادق 5 نجوم ومكونتها من نوع الصابون والشامبو ومستلزمات اخري تعرفها الزوجات وحتي الزوج لابد ان يكون مهيئ بلباس بيجاما الونها جذابه ومحلق ومتعطر بعطر رومنسي جذاب
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9574 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا والله ي خوي ابو غالب
مهما صار تظل بنت البلد ستر وغطا
ولو فيه ناشفه بتلاقي الحلوة واللينة والحنونة
عاشقةً وكفى.[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 15 دقيقة
عالم المرأة
اختلط الحابل بالنابل
لا حاجة للطرق ان وجدتي رجلًا يعي للفرق بين الذكر والرجل،
والرجال لا يحتاجون للطرق مِنك ان كنتي آُنثى طاغية الأنوثة معه والحُب بينكم لا يجعل للحاجة في البحث عن طريقةً ما ،
والأنثى من أجل حبيبها تفعل لهُ فوق مالم يتوقع مِن أجل إسعــاده .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26902 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب