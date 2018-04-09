4 طرق لجذب الزوج بعيدا عن الإثارة

متابعات(صدى):

أكد خبراء علم الاجتماع ، أنه مهما طالت مدّة الزواج ، تظلّ العلاقة الحميمة منطقة شديدة الحساسيّة بين الزوجين، يصعب على المرأة تحديداً خرقها ، فالصمت في هذا الموضوع عادة والتصريح بالاحتياجات من المحرّمات ، خاصّة في المجتمعات المتشدّدة .

وفي هذا الصدد أكد الخبراء أن أهم شئ هو المصارحة والحديث المتبادل بين الشريكين حتى في الأمور الشديدة الحساسيّة، مع مراعاة اختيار الألفاظ المناسبة كي لا تسبّب نفوراً لدى أيٍّ من الطرفين.

ما لا تدركه الكثير من النساء أنّ الرجل ينتظر من زوجته أن تقوم بالمبادرة لجذب شريكها للعلاقة الحميمة بعيداً عن الإثارة الجسديّة، الملابس المثيرة أو التبرّج، وذلك بعدّة طرق حدّدها علماء النفس بخمس، وهي:

1-الإطراء

وإنْ كانت لديكِ بعض الملاحظات السلبيّة على العلاقة الحميمة، عليكِ أوّلاً البدء بكلمات المديح، فهي مدخل تجعل من الرجل هادئاً وتخلق لديه نوعاً من الاستعداد لسماع أيّ نقد، كما أنّ الإطراء يمنحه ثقة إضافيّة في نفسه.

2- المفاجأة

ما تعلمين به، أنّ زوجكِ ينتظر أن تفاجئيه بالرغبة في العلاقة الزوجية ، فهو من حقّه أن يشعر برغبتكِ في الاقتراب منه.

3- البوح بالأسرار

الرجال لا يمتلكون القدرة على التعبير مثل النساء ويحتاجون إلى عوامل مساعدة للبوح بمشاعرهم وأسرارهم، كوني أنتِ الدافع لذلك.

4- الرومانسيّة

الرجل يمتلك رغبة في العلاقة تفوق تلك التي ترغب بها المرأة، لكن في الوقت نفسه، عليكِ أنتِ مهمّة خلق لحظات رومانسيّة دون خجل.