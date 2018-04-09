بالصور.. رفع 10 مباسط مخالقة وإزالة سقفية مخالفة بسوق ” البرنو “

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرّمة، مساء أمس الأحد، بتنفيذ حملة دهم على سوق ” البرنو ” العشوائي بحي الطندباو، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة، وإدارة الضبط الإداري والدوريات الأمنية.

وتمكنت الحمل، من ضبط كميات كبيرة من الورقيات، مجهولة المصدر، معروضة بطرق عشوائية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تم رفع ما يقارب من 10 مباسط مخالفة، وعدد من العربات وإزالة سقفية مخالفة.

وفي هذا السياق، صرح مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن هذه الحملة جاءت على خلفية مبادرة إزالة التلوث البصري، التي تقوم بها الأمانة، في جميع أحياء مكة المكرمة.