” خامنئي ” ينهب 280 مليا دولار من الإيرانيين لـ ” المهدي الغائب “
كشفت المعارضة الإيرانية، عن فضيحة جديدة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تؤكد نهبه لأموال الشعب الإيراني الذي يعاني أكثر من نصف سكانه من الفقر والبطالة.
وأوضحت المعارضة الإيرانية، أن ” خامنئي ” كلَّف فريقاً من مكتبه باسترداد 280 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة من أموال النفط الإيراني في جنوب إفريقيا في أواخر مارس الماضي.
وأشارت إلى أنه أمر بنقل هذه الأموال إلى حسابات تابعة له ولأبنائه في بنوك أوروبية في سويسرا والنمسا وليختنشتاين.
وفي ذات السياق، أوضحت مصادر أن السفارة الإيرانية في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، منحت المسؤول في مكتب ” خامنئي ” وحامل الجنسية النمساوية إسماعيل صفاريان، تفويضاً كاملاً لنقل الأموال بموجب خطاب خطي موقع بخاتم المرشد.
وأكدت أن الكتاب الخطي مذكور فيه أن الأموال للإمام المهدي الغائب، ويجب الحفاظ عليها حتى ظهوره.
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهب ياوجهه وجه الكفر انشاء الله قريب تضم أبوك المجرم بجهنم بجوار فرعون واعوانك الكلاب وعلى رئسهم الزنديق المجرم مصاص الدماء كلب سوريا وبيع الكلام حسن نصر الشيطان والحوثي الصعلوك
لعنة الله عليكم والناس أجمعين ٠
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 1 ساعة
المهدي المنتظر
يقيم الارض عدلا وقسطا
بعد ان نهبها ابوك يالرافضي
جورا وظلما
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45313 ] نشر منذ 1 ساعة
وأكدت أن الكتاب الخطي مذكور فيه أن الأموال للإمام المهدي الغائب، ويجب الحفاظ عليها حتى ظهوره.
,, ايها الكذاب الأشر ,, ما إمامك إلا الشيطان ,,
,, اهلكتوا البشر واكلتوا اموال ضعاف العقول الذين يصدقون تخاريفكم بأسم الإمام المنتظر ,,
,, نعم إن إمامكم هو إبليس وهو منتظر ، لانشك في هذا ابداً ,,
,, اخزاكم الله ما اخبثكم وانجسكم ، ياشياطين بصورة أوادم ,,