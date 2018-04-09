” خامنئي ” ينهب 280 مليا دولار من الإيرانيين لـ ” المهدي الغائب “

طهران(صدى):

كشفت المعارضة الإيرانية، عن فضيحة جديدة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تؤكد نهبه لأموال الشعب الإيراني الذي يعاني أكثر من نصف سكانه من الفقر والبطالة.

وأوضحت المعارضة الإيرانية، أن ” خامنئي ” كلَّف فريقاً من مكتبه باسترداد 280 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة من أموال النفط الإيراني في جنوب إفريقيا في أواخر مارس الماضي.

وأشارت إلى أنه أمر بنقل هذه الأموال إلى حسابات تابعة له ولأبنائه في بنوك أوروبية في سويسرا والنمسا وليختنشتاين.

وفي ذات السياق، أوضحت مصادر أن السفارة الإيرانية في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، منحت المسؤول في مكتب ” خامنئي ” وحامل الجنسية النمساوية إسماعيل صفاريان، تفويضاً كاملاً لنقل الأموال بموجب خطاب خطي موقع بخاتم المرشد.

وأكدت أن الكتاب الخطي مذكور فيه أن الأموال للإمام المهدي الغائب، ويجب الحفاظ عليها حتى ظهوره.