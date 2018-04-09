بالفيديو.. مسنة تقود سيارة بالمملكة وتردد أهازيج شعبية

نايف السالم(صدى):

رصدت أحد مقاطع الفيديو، سيدة مسنة، تقود سيارتها، بأحد الطرق السريعة بالمملكة؛ وذلك أثناء تساقط الأمطار.

وأبرز المقطع السيدة، وهى تقود سيارتها بدفع رباعي، وتردد أهازيج شعبية، وإلى جوراها سيدة أخرى، بينما كان الطريق مبللًا، بمياه الأمطار.

يجدر الإشارة إلى أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، سيبدأ تطبيقه في 10 شوال؛ تنفيذًا للأمر السامي، بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور، على الذكور والإناث على حد سواء.