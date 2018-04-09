بالفيديو.. شاب يسخر من متناولي الفسيخ على طريقته الخاصة

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لشاب يسخر ممن لا يتناولون الفسيخ في شم النسيم ويصفونه بالفاسد .

وظهر الشاب في الفيديو وهو يدعو على من يغش الفسيخ ويبيع الفسيخ الفاسد ليوهم مشاهدى مقطع الفيديو أنه سيكشف عن فساد قطعة فسيخ في يده، ليفاجئهم بفتح السمكة وتناولها بنهم مع إضافة البصل، ما أثار إعجاب المتابعين لطرافته .