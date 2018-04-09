بالصور.. القبض على أثيوبيين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لرصد المشبوهين والمطلوبين , فقد تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة من القبض على (اثيوبييّن / كليهما في العقد الثالث من العمر) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل ، أحدهما يدير موقعاً متكاملاً لتصنيع الخمور في أحد الأودية جنوب العاصمة الرياض يحتوي على عدد ( ١٣ ) برميل سعة (٢٥٠) لتر مليئة بمادة المسكر ومعدات ومواد تستخدم في التصنيع , بينما ضبط الآخر في كمين محكم بأحد الأحياء وسط العاصمة بحوزته (٧٧) عبوة معدة للترويج مليئة بالمسكر محلي الصنع.

جرى إتلاف المصنع وتحريز عينه من المضبوطات وإيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.