بالصور.. دورة ” فنون الدفاع عن النفس ” بالأحساء

محمد السعران(صدى):

يعقد معهد إعداد القادة دورة فنون الدفاع عن النفس بمحافظة الأحساء خلال الفترة من ٢٢-٢٦ أبريل ٢٠١٨م حيث تشتمل مواضيع الدورة على نبذة عن فنون الدفاع عن النفس والإصابات الرياضية والصحة والتغذية والإعداد البدني وعلم الرياضة وكذلك علم النفس الرياضي والتدريبات العملية لفنون الدفاع عن النفس .

الجدير بالذكر ان هذه الدورة عقدت عدة مرات تحت إشراف الكابتن سامي السعران ونخبة من المدربين ألاكفاء وشهدت إقبالاً كبيراً من المهتمين بالرياضة والدفاع عن النفس .

ولتقديم على الدورة اعتمد معهد إعداد القادة نموذج التسجيل على الرابط التاليهنا