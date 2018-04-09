نشرة الطقس المتوقعة لليوم الاثنين على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الاثنين، على جميع محافظات و مناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال غرب وغرب المملكة، فيما تهطل الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: ” الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ” .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 34 – 21 .. أمطار رعدية.

– مكة المكرمة: 38 – 25 .. سحب رعدية.

– المدينة المنورة: 35 – 19 .. صحو.

– جدة: 33 – 24 .. صحو.

– جازان: 34 – 28 .. سحب رعدية ممطرة.

– شرورة: 36 – 25 .. غائم جزئي.

– نجران: 31 – 19 .. سحب رعدية ممطرة.

– الباحة: 24 – 16 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 33 – 28 .. أمطار رعدية.

– أبها: 23 – 15 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 33 – 18 .. أمطار رعدية.

– طريف: 24 – 18 .. أمطار رعدية.

– عرعر: 28 – 18 .. أمطار رعدية.

– القريات: 25 – 16 .. سحب رعدية ممطرة.

– رفحا: 28 – 15 .. أمطار رعدية.

– تبوك: 29 – 16.. غائم جزئي.

– حائل: 29 – 15 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 29 – 19 .. أمطار رعدية.

– الدمام: 30 – 22 .. أمطار رعدية.

– حفر الباطن: 31 – 18 .. مشمس.

– الأحساء: 34 – 22 .. أمطار رعدية.

– بريدة: 33 – 20 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 35 – 22 .. أمطار رعدية.

– العلا: 31 – 19 .. غائم جزئي.

– ينبع: 33 – 24 .. غائم جزئي.

– الطائف: 26 – 16 .. أمطار رعدية.

– الوجه: 29 – 23 .. غائم جزئي.