عوالق ترابية تتسبب في رؤية غير جيدة بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقتي القصيم وحائل، يحذر من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة القصيم من الساعة 9:10 من اليوم الاثنين الموافق 9/4/2018م، على أن تنتهي الساعة 17:00 من اليوم ذاته.

فيما تبدأ الحالة على منطقة حائل، من الساعة 9:30 من اليوم الاثنين، حتى الساعة 13:00 من نفس اليوم.