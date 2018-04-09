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بالفيديو.. نهاية مروعة لشاب نحيف يمارس تمارين رياضية داخل الجيم

بالفيديو.. نهاية مروعة لشاب نحيف يمارس تمارين رياضية داخل الجيم
متابعات(صدى):

سقط شاب نحيف بطريقة مروعة أثناء محاولته ممارسة التمارين الرياضية داخل صالة الجيم ، ما عرضه لموقف مٌحرج أمام المتواجدين بالصالة .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المدرب وهو يعلم الشاب النحيف استخدام اللعبة وعندما جلس الأخير وراح يتمرن سقط بطريقة مروعة على الأرض من قوة اللعبة.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 60 دقيقة

هههههههههههههههه
وين مسبح.

[ عدد التعليقات: 9566 ] نشر منذ 53 دقيقة

ههههههههههههههههههههه صدقناك اجل التصوير وتبادل الادوار صدفة

[ عدد التعليقات: 45296 ] نشر منذ 53 دقيقة

يكبر وياكل غيرها ,,

[ عدد التعليقات: 4836 ] نشر منذ 35 دقيقة

هههههههههههههههههههههععععععععععععععععععععععععععععععععععع

[ عدد التعليقات: 16394 ] نشر منذ 20 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههه

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