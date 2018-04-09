بالفيديو.. نهاية مروعة لشاب نحيف يمارس تمارين رياضية داخل الجيم

متابعات(صدى):

سقط شاب نحيف بطريقة مروعة أثناء محاولته ممارسة التمارين الرياضية داخل صالة الجيم ، ما عرضه لموقف مٌحرج أمام المتواجدين بالصالة .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المدرب وهو يعلم الشاب النحيف استخدام اللعبة وعندما جلس الأخير وراح يتمرن سقط بطريقة مروعة على الأرض من قوة اللعبة.