بالفيديو.. نهاية مروعة لشاب نحيف يمارس تمارين رياضية داخل الجيم
سقط شاب نحيف بطريقة مروعة أثناء محاولته ممارسة التمارين الرياضية داخل صالة الجيم ، ما عرضه لموقف مٌحرج أمام المتواجدين بالصالة .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المدرب وهو يعلم الشاب النحيف استخدام اللعبة وعندما جلس الأخير وراح يتمرن سقط بطريقة مروعة على الأرض من قوة اللعبة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 60 دقيقة
هههههههههههههههه
وين مسبح.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9566 ] نشر منذ 53 دقيقة
ههههههههههههههههههههه صدقناك اجل التصوير وتبادل الادوار صدفة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45296 ] نشر منذ 53 دقيقة
يكبر وياكل غيرها ,,
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4836 ] نشر منذ 35 دقيقة
هههههههههههههههههههههععععععععععععععععععععععععععععععععععع
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16394 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههه