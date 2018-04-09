تحذير من التقلبات الجوية بالشرقية وحائل

عادل الحربي (صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدما، اليوم الإثنين، على منطقة حائل والمنطقة الشرقية، بشأن التقلبات الجوية.

وأوضح النظام أن المنطقتين، ستشهدان استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

و ستشمل حالة المنطقة الشرقية الأجزاء الشمالية منها : حفر الباطن و القيصومة، وتنتهي في الثالثة من عصر اليوم.