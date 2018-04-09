بعد استئناف الاستقدام..تحديد راتب العاملة الإندونيسية بـ 1500 ريال
كشفت مصادر مطلعة عن تحديد راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام بـ 1500 ريال شهرياً.
وستقتصر المرحلة الأولى من الاستقدام على شركات التأجير فقط، على أن تكون خاضعة للتجربة لـ 6 أشهر قبل فتح المجال للجميع.
يذكر أنه تم توقيع محضر الاستقدام من إندونيسيا في أكتوبر الماضي بين الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومحمد ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي في جدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 41 دقيقة
يوووووهـ
السعر نار نار اف اف ع ويش كل هذجايه تتزوج ولا جاية تعرس هههههههههههههههههههه
راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام بـ 1500 ريال شهرياً.؟؟؟؟
زائر[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 40 دقيقة
وزارة العمل تتاجر وترفع اجور العماله المنزليه وتصرح لمكاتب استقدام متفق معها علي احتكار السوق .
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 33 دقيقة
وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه …..تقف ضد المواطن وتساند شركات التاجير ……حيث من شهر اكتوبر الماضى وقع وزير العمل عقد السماح للعاملات الاندونسيات للعمل فى السعوديه …….. اما الموطن العادى ينتظر سته شهور لينم السماح له
الحربي[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 12 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، هنالك نصائح وتعليمات يَجِب الأخذ بِهَا عِند إستقدام العاملة المنزلية 👩🏼🍳👩🏼🍳👩🏼🍳⬇️⬇️
1- المعاملة الحَسَنَة وفق الشريعة الإسلامية 👩🏼🍳👩🏼🍳👩🏼🍳
2- إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 👩🏼🍳👩🏼🍳👩🏼🍳 وتوثيق ذَلِك في مسير راتب العاملة المنزلية بشكلٍ
شهري 👩🏼🍳👩🏼🍳👩🏼🍳 لحفظ حقوق الطرفين 👨🏻👩🏼🍳
3- نصب الكاميرات عالية الجودة في كافّة أرجاء المنزل 📹📹📹 وإبلاغ العاملة المنزلية بأنها تحت المراقبة 👩🏼🍳
Under Surveillance 📹📹📹
4- الغرفة الخاصة بسكن العاملة المنزلية يجب أن تكون بمكان نائي ومستقل 👩🏼🍳👩🏼🍳👩🏼🍳 ويفضل أن
تكون بعيدة عن غرف نوم الوالدين 👨🏻👩🏼 لتفادي الأخطار المُحتملة ⬅️👩🏼🍳👩🏼🍳👩🏼🍳➡️✍🏻✍🏻✍🏻
5- ختامًا ، إبعاد العاملة المنزلية عن مواطن المحرّمات الشرعيّة داخل المنزل 🔥🔥🔥 وأقصد
بذلك إختلاطها المحرّم مع أبناء صَاحِب المنزل (( جَمِيع الذكور صِغَارًا كَانُوا أم كبارا )) 🔥🔥🔥
مع وافر المحبة .