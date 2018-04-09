بعد استئناف الاستقدام..تحديد راتب العاملة الإندونيسية بـ 1500 ريال

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن تحديد راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام بـ 1500 ريال شهرياً.

وستقتصر المرحلة الأولى من الاستقدام على شركات التأجير فقط، على أن تكون خاضعة للتجربة لـ 6 أشهر قبل فتح المجال للجميع.

يذكر أنه تم توقيع محضر الاستقدام من إندونيسيا في أكتوبر الماضي بين الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومحمد ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي في جدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.