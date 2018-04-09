تزامنا مع زيارة ولي العهد..اتفاقية سعودية فرنسية لتطوير متحف بالعلا

عادل الحربي (صدى):

أعلنت مصادر أنه من المقرر أن تتفق الرياض وباريس على التطوير المبدئي لمنطقة ضخمة بالمملكة لإنشاء مشروع سياحي يبرز تاريخ المملكة.

وأوضحت المصادر أن التوقيع على هذه الاتفاقية سيكون يوم الثلاثاء، خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لفرنسا.

وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من جهود المملكة لتطوير صناعات جديدة لإنهاء اعتمادها على صادرات النفط.

ويمنح مشروع العلا غرب الرياض فرنسا فرصة لاستغلال خبراتها في مجال السياحة لكي يصبح لها وجود في مشروع من المرجح أن يتكلف إنشاؤه مليارات الدولارات.