فيديو نادر يوثق استقبال الملك فيصل في فرنسا عام 1973
تزامنا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب – حفظه الله – التي بدأها أمس إلى فرنسا .
أظهر مقطع فيديو متداول مشاهد من زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز ، طيب الله آثره ، إلى فرنسا في مايو عام 1973.
وأوضح الفيديو الملك فيصل وهو يلقي كلمة أمام حشد من الشخصيات الفرنسية والوفد السعودي المرافق حيث أكد على عمق العلاقات بين السعودية وفرنسا قائلاً: ” من دواعي سروري أن تكون العلاقات بين بلدينا وشعبينا على أحسن ما يرام “.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 26 دقيقة
عجزن ارحام الأمهات ان يلدن امثالكم
رحمك الله يا شهيد القدس
عندما قطع الملك فيصل مد البترول في حرب أكتوبر
وقال قولته الشهيرة عشنا وعاش اجدادنا على التمر واللبن
وسنعود لهما
ويقول وزير الخارجيه الأمريكي الأسبق
كسينجر في مذكراته
أنه عندما إلتقى الملك فيصل في جدّه , عام 1973 م ,
في محاوله لإثنائه عن وقف ضخ البترول ,
رآه متجهما ً , فأراد أن يستفتح الحديث معه بمداعبه
فقال ” إن طائرتي تقف هامده في المطار
بسبب نفاد الوقود , فهل تأمرون جلالتكم بتموينها ,
وانا مستعد للدفع بالأسعار الحرة ؟ ! .
يقول كيسنجر : ” فلم يبتسم الملك ,
بل رفع رأسه نحوي ,
وقال : وأنا رجل طاعن في السن ,
وامنيتي أن اصلي ركعتين في المسجد الاقصى قبل أن أموت
فهل تساعدني على تحقيق هذه الأمنية ؟!