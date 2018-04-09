فيديو نادر يوثق استقبال الملك فيصل في فرنسا عام 1973

علي القحطاني (صدى):

تزامنا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب – حفظه الله – التي بدأها أمس إلى فرنسا .

أظهر مقطع فيديو متداول مشاهد من زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز ، طيب الله آثره ، إلى فرنسا في مايو عام 1973.

وأوضح الفيديو الملك فيصل وهو يلقي كلمة أمام حشد من الشخصيات الفرنسية والوفد السعودي المرافق حيث أكد على عمق العلاقات بين السعودية وفرنسا قائلاً: ” من دواعي سروري أن تكون العلاقات بين بلدينا وشعبينا على أحسن ما يرام “.