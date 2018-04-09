رد فعل والد شهيد عند رؤية لوحة تحمل اسم ابنه في سكاكا

علي العنزي(صدى):

أظهرت صورة متداولة لوالد أحد الشهداء، واقفا بفخر واعتزاز بجوار لوحة لاسم أحد الشوارع الجديدة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وقد تزيّنت باسم ابنه.

وحملت اللوحة اسم الشهيد الرائد عبدالرزاق بن متعب العنزي، الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن.

يأتي ذلك بعد قيام أمانة منطقة الجوف، بتركيب 25 لوحة لتسمية الشوارع حملت أسماء شهداء الوطن، رحمهم الله، الذين استشهدوا دفاعاً عنه، وذلك بمدينة سكاكا.

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