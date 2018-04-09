الجمعان يتوقع اشتداد الحالة المطرية في مناطق معينة
تنبأ محلل الطقس تركي الجمعان باستمرار الحالة المطرية التاريخية التي تسيطر على أجزاء من المملكة بكميات غزيرة وهطول بردي لافت.
وتوقع الجمعان أن تستعيد الحالة قوتها وذروتها هذا اليوم حتى الجمعة القادمة محدثة معها أمطارًا غزيرة وكميات عالية من الأمطار.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتواصل في تأثيرها على منطقة الرياض والقصيم وحائل، وأن تشمل مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان”. ولكن من حيث القوة متوقع أن تسيطر على المناطق الداخلية المذكورة.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3187 ] نشر منذ 50 دقيقة
اللهم اجعلها امطار خير وبركه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 47 دقيقة
اللهم اسقنا غيثا مغيثا، نافعاً غير ضار.