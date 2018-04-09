أمطار رعدية وغبار على 12 منطقة

علي القحطاني (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -أنخفاضاً في درجات الحرارة على شمال غرب وغرب المملكة فيما تهطل الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق :الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض ، نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .