بالفيديو..سيدة تروي تفاصيل تعنيفها وتجويعها من قبل والدها وهي بعمر السابعة

حمود العنزي (صدى):

كشفت مواطنة بالرياض تفاصيل تعنيفها منذ أن كانت بعمر السابعة، من قبل والدها وشقيقها بعد وفاة والدتها.

وأوضحت السيدة المعنفة أن مبرر والدها وشقيقها لتعنيفها وتجويعها هو إجبارها على العيش معهما في المملكة، مشيرة إلى أنها من مواليد الأردن.

وأشارت إلى أن والدها تزوج أكثر من مرة، وأصبحت تعاني أيضًا من تعنيف زوجاته، وكانت تحاول الاستنجاد بشقيقها لكن دون جدوى.

أم لمار: لجأت إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهددوني لاتشتكين وإلا سنأخذ بنتك، ودخلت دار الحماية وتم الإعتداء علي من قبل عمي وعلى الموظفات.#تم_والمعنفات pic.twitter.com/NqK9Ow2Txz — #برنامج_تم (@TammTalkShow) ٨ أبريل، ٢٠١٨

أم لمار: والدتي توفت وأنا عمري 7 سنوات، بعدها أبي وأخي يضربونني ويتم تجويعي وعذرهم أنهم أتوا بي من الأردن وهم لايريدوني.#تم_والمعنفات pic.twitter.com/JrZhhTTfpd — #برنامج_تم (@TammTalkShow) ٨ أبريل، ٢٠١٨