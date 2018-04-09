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بالفيديو..سيدة تروي تفاصيل تعنيفها وتجويعها من قبل والدها وهي بعمر السابعة

بالفيديو..سيدة تروي تفاصيل تعنيفها وتجويعها من قبل والدها وهي بعمر السابعة
حمود العنزي (صدى):

كشفت مواطنة بالرياض تفاصيل تعنيفها منذ أن كانت بعمر السابعة، من قبل والدها وشقيقها بعد وفاة والدتها.

وأوضحت السيدة المعنفة أن مبرر والدها وشقيقها لتعنيفها وتجويعها هو إجبارها على العيش معهما في المملكة، مشيرة إلى أنها من مواليد الأردن.

وأشارت إلى أن والدها تزوج أكثر من مرة، وأصبحت تعاني أيضًا من تعنيف زوجاته، وكانت تحاول الاستنجاد بشقيقها لكن دون جدوى.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 53 دقيقة

أعزائي القراء الكرام:-
باه – NT —
هل كثرة الشكاوي من الولي(( ولي الأمر)) هذه الفترة وليدة الصدفة.
إحتمال يكون حق أريد به الوصول إلى باطل،،والله أعلم.
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن،
ما ظهر منها وما بطن،

اللهم اكفنا شرّ الأشرار،
وكيدَ الفُجار،

ومن أراد بنا سوءاً فرُدّ كيده في نحره ..

[ عدد التعليقات: 2204 ] نشر منذ 44 دقيقة

يا ناس خافوا الله في فلذات اكبادكم حاولوا تحتووهم وتتقربوا منهم ومعرفة مشاكلهم والعمل على حلها

والتلطف معهم وإشعارهم بالعطف والحنان سواء بنات او اولاد لا تفرقوا بينهم في التعامل ومنحهم الرعاية

والإهتمام بدرجة واحدة فجميعهم أبنائكم فلذات اكبادكم والويل كل الويل لمن يسعى للإنتقام من الأبناء

بسبب والدتهم إذا حدث طلاق لا سمح الله .

سؤال بسيط إلى كل اب وكل ام أنتم عندما تقومون بضرب أو تعذيب ابنائكم لتنتقموا من بعضكم هل تعتقدون

بأن لديكم ذرة من العقل عندما تقومون بفعل ذلك أما تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى قد سمى الإبن او البنت

بثمرة الفؤاد فهل يوجد عاقل في هذه الدنيا يقطف ثمرة فؤادة ويرمي بها في النار ؟ مالكم كيف تفكرون

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