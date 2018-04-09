حمدان شلبي يغادر الحياة عن عمر يناهز الـ70 عاما

نواف السالم(صدى):

فقدت الدراما السعودية الممثل حمدان شلبي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الأحد عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وفارق شلبي الحياة وسط وداع حزين وصامت حيث غادر الحياة مثقًلا بأحزان الوحدة التي عاشها في أيامه الأخيرة.

وعانى شلبي من المرض وغياب زملاء الوسط الفني، منذ عام 2015 ، بعدما تعرض لجلطة دماغية ودخل المستشفى، ومات أمس بسبب تضخم في القلب وقصور في الرئة.

يذكر أن أعماله الفنية قاربت الخمسين عمًلا بين مشاركات مسرحية وتلفزيونية وسهرات درامية وغيرها، قدمها طيلة 4 عقود.