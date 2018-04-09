محاولة اختطاف طفل من قِبل ” لعبة “

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة، تعرض طفل مصري لمحاولة اختطاف من خلال لعبة متداولة على موقع التواصل ” فيس بوك “، اسمها ” باندا “.

وتضمن اللعبة مجموعة من الأسئلة يجيب عليها الشخص، وعند الوصول للمرحلة النهائية من اللعبة يحصل اللاعب على جائزة.

وروى الطفل ويدعى مهند ، إنه بعد الوصول للمرحلة النهائية من اللعبة تبدأ بعض الأسئلة منها الاسم وتاريخ الميلاد ومحل السكن، وبعد الإجابة عن الأسئلة يتم تحديد ميعاد للمقابلة لاستلام الهدية.

وبعد علم والدة الطفل بالموضوع اصطحبته لاستلام الجائزة، وأتى شخصا غريبا قال للطفل ” مبروك كسبت الجائزة ” .

وبحسب الوالدة، فإن الرجل قام باستدراج الطفل إلى السيارة لاستلام الجائزة، ثم حاولوا خطف الطفل داخل السيارة، ولكن نتيجة صراخ الأم المستمر فروًا هاربين.