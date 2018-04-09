تعليم مكه يوضح أسباب زيارة وزير التعليم ويفند الشائعات

سعيد العجل(صدى):

تفنيدا لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن زيارة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الأسبوع الماضي لمكة المكرمة للاطمئنان على أوضاع الدراسة بها وما صاحب ذلك من تناقل معلومات غير دقيقة فإن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة توضح التالي :

أولا : تأتي زيارة معالي الوزير حرصا على سلامة الطلاب من مرض الجرب الذي انتشر في عدة مدارس بأحياء مختلفة ورغبة من معاليه التقاء المسؤلين في إمارة منطقة مكة المكرمة وعلى رأسهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة واللجنة المشكلة بأمر سموه الكريم المعنية بمتابعة الأوضاع المصاحبة لهذا المرض والمكونة من عدة جهات وقد التقى معاليه سمو أمير المنطقة الساعة ١٠ من صباح يوم الزيارة في مقر الإمارة في محافظة جدة ثم توجه الساعة الحادية عشر صباحا إلى مكة المكرمة .

ثانيا : في طريق معالي الوزير إلى مقر انعقاد اللجنة المعنية بمتابعة المرض والتي كانت في مدرسة الحكم بن هشام في حي الهجرة ؛ وقف معاليه والوفد المرافق في مدرسة سليمان الزايدي الثانوية للاطمئنان عن سير الدراسة بها وتحدث مع منسوبيها معلمين وإداريين وطلاب ثم توجه بعدها خلال جولته التفقدية الى مدرسة عامر بن أبي ربيعه الابتدائية بحي الزايدي وهي من المدارس التي سجلت حالات إصابة بالمرض حيث بلغ عدد الحالات التي سجلت يوم الزيارة ١٣ حالة .

ثالثا : توجه معالي وزير التعليم الى مقر انعقاد اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة المرض والمشكلة من إمارة المنطقة في مدرسة الحكم بن هشام الثانوية في حي الهجرة عند الساعة الواحدة ظهرا وفور وصوله حرص معاليه على التقاء الطلاب فيها من خلال جولة في فصولها ثم أدى صلاة الظهر بها وبدا اجتماع اللجنة في نفس المدرسة .

رابعا : أدلى معالي الوزير بعد انقضاء الاجتماع بتصريح إعلامي لكافة وسائل الإعلام التي شاركت في الزيارة ودعاهم لمرافقته لزيارة مدرسة الوليد بن القاسم الابتدائية في مبنى مدرسة الهجرة المتوسطة وتضم طلاب جاليات وسجلت حالات إصابات بالمرض .

خامسا: جميع المدارس المسائية وعددها ٧٤ مدرسة في مباني حكومية ما عدا ٤ مباني وقفية

ولا يوجد أي مبنى مدرسي في الأحياء العشوائية …

سادسا : أغلب المدارس التي انتشر فيها المرض بأحياءأخرى قبل زيارة معالي الوزير كانت يوم الزيارة معلقة الدراسة بها .

وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة توضح هذا لتؤكد أنها تعمل منذ لحظة ظهور المرض بكل شفافية مع كافة الجهات الحكومية واللجنة المكونة لمتابعة المرض وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن وتتمنى من كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشر حرصا على المصداقية والمهنية علما ان كل ما جرى التنويه عنه في هذا البيان تم إيضاحه في تفصيل موسع في مؤتمر عقد ظهر أمس الأحد بحضور كافة الصحف الورقية والإلكترونية وبنقل وتغطية من قناة الإخبارية السعودية