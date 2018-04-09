اليوم.. ” أثنينية الحوار الوطني ” في مركز الملك عبد العزيز

سعيد العجل(صدى):

يقدم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اثنينية الحوار والتي يستضيف من خلالها شخصيات ملهمة واصحاب افكار لمناقشتها وتعزيز مبدأ الحوار الذي تقوم عليه الاثنينية.

حيث يستضيف اليوم الاثنين ،رئيس اللجنة الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2018 والمدرب في القراءة وتفعيل محتوى الكتاب أحمد طابعجي ليطرح تساؤلا حول الاستمتاع بالقراءة، وكيف يتخطى القارئ المعوقات والصعوبات التي تواجهه أمام الكتاب منها الوقت والمكان وإلزامية الانتهاء من الكتاب كاملا.

وفي محور آخر سيتطرق المدرب مثلما افاد عن كيفية اختيار الكتاب المناسب تبعا لميول القارئ واهتماماته ممثلة بالجوانب المحيطة في حياته كالجانب الشخصي والاجتماعي والمالي والصحي وكيف يغذيها بمساعدة الكتاب المناسب. اضافة إلى تصفح الكتاب قبل الشراء والتأكد من مستوى فهمه القرائي.

ويختم المحاضرة التفاعلية التي سيشاركها حضور الأثنينية بكيفية الاستفادة من الكتب وفن تقنيات الاستيعاب ومهمة تجاوز معوقات فهم الكتاب. يسعى المدرب في القراءة وتفعيل محتوى الكتاب احمد طابعجي إلى جعل القراءة فعل عام وممتع يقوم به الجميع حتى تتفتح الاذهان وتنطق الكلمات بكل عذوبة عند القارئ ويكون الكتاب بالنسبة له خير صديق ومعين له في مواجهة الحياة.