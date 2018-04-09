الاشتباه في 18 حالة جرب بجدة

نايف السالم(صدى):

باشرت الشؤون الصحية في محافظة جدة 18 بلاغا باشتباه في مرض الجرب بالمدارس ،وتم فحص الحالات المبلغ عنها والمخالطين لها، وصرف العلاج للحالة وللمخالطين المباشرين.

و تم منح الحالات المشتبه بها إجازات مرضية احترازية مع تقديم التوعية الصحية، وتفقد نظافة البيئة المدرسية وجميع هذه الحالات اشتباه.

وأوضحت الشؤون الصحية بجدة أنه بشأن الحالات في المدارس فقد تم التأكيد على فرق الصحة المدرسية بالمراكز الصحية بأهمية مباشرة أي بلاغ يرد من المدارس وزيارة ذويهم بالمنازل للحالات التي لا تستطيع الحضور للمركز الصحي.