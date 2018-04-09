أم تضع طفليها حديثي الولادة في أكياس بالثلاجة

برلين(صدى):

أصبحت جرائم القتل أمرا اعتياديا في وقتنا الحالي، وانتشرت مؤخرا حوادث إقدام الأهالي على قتل ذويهم بلارحمة ولاشفقة، وفي واقعة تقشعر لها الأبدان، أقدمت سيدة ألمانية على قتل طفليها حديثي الولادة، بوضعهما في أكياس بلاستيكية وإدخالهما الثلاجة وهما على قيد الحياة.

وحُكم على الأم الجانية بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف ، بعد إدانتها بالقتل غير العمد، حيث ترى محكمة مدينة “هالي” الألمانية أن جرائم قتل الأطفال حديثي الولادة تفتقر إلى سمات القتل العمد المطلوبة للإدانة.

وأوضح المدعي العام أن تلك الواقعة جاءت بعد حمل سري غير مرغوب فيه، وشهد الطبيب الشرعي بأن الطفلين قد قُتلا إثر التغليف في أكياس بلاستيكية ووضعهما في الفريزر، حيث ماتا جراء الاختناق ببطء.

وأشار طبيب نفسي إلى أن الأم شخص سلبي، وتتجنب حل النزاعات، لكنها كانت على علم بأفعالها، موضحًا أنها مسؤولة بالكامل عن جرائمها.

واعترفت الجانية بالجرائم في بداية المحاكمة، وقالت: ” أنا وحش، ولم أعد أستطيع النظر إلى نفسي في المرآة “.