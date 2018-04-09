موعد وأسعار تذاكر حفل يارا وشمة حمدان في جدة
تستعد المطربتنان يارا و شمة حمدان، لإقامة حفلا غنائيا ” نسائيا ” في جدة الأسبوع المقبل في هيلتون جدة.
وأوضحت منظمة الحفل وفاء طيب أن عدد المقاعد 3500 مقعد، سيتم توزيعها على فئات عدة على أن تكون 500 كرسي لفئة Vip وبسعر لا يتجاوز 1550 رياًلا.
بينما فئة الذهبي خصص لها 1000 كرسي بـ700 ریال للتذكرة، في حين أن فئة ” الفضي ” لها النصيب الأكبر بـ1500 كرسي وسعر التذكرة الواحدة 550 رياًلا، أما ” البرونزي ” خصص لها 500 كرسي فقط وبسعر 350 رياًلا للتذكرة الواحدة، بحسب عكاظ.
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 49 دقيقة
عشر ريال كثيرة لو بلش ما حضرت اتعنى لحاجة تنفعني في الدنيا والآخرة الله هم اخرجنا منها بعفوك ومغفرتك ٠
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3187 ] نشر منذ 44 دقيقة
يسآل عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه-
فوق حضور الغناء حساب على المال المنفق في سبيل الشيطان