موعد وأسعار تذاكر حفل يارا وشمة حمدان في جدة

نورة الشهري (صدى):

تستعد المطربتنان يارا و شمة حمدان، لإقامة حفلا غنائيا ” نسائيا ” في جدة الأسبوع المقبل في هيلتون جدة.

وأوضحت منظمة الحفل وفاء طيب أن عدد المقاعد 3500 مقعد، سيتم توزيعها على فئات عدة على أن تكون 500 كرسي لفئة Vip وبسعر لا يتجاوز 1550 رياًلا.

بينما فئة الذهبي خصص لها 1000 كرسي بـ700 ریال للتذكرة، في حين أن فئة ” الفضي ” لها النصيب الأكبر بـ1500 كرسي وسعر التذكرة الواحدة 550 رياًلا، أما ” البرونزي ” خصص لها 500 كرسي فقط وبسعر 350 رياًلا للتذكرة الواحدة، بحسب عكاظ.