تعليم مكة : مكافآت مرضى ” الجرب ” ليست مالية

نايف السالم(صدى):

أكد مدير إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي، أن كلام وزير التعليم بشأن المكافآات التي ستصرف للطلال المصابين بالجرب لم يفهم من قبل البعض بشكل جيد.

وأوضح الحارثي أن المساعدات عينية وليست مالية، مشيرا إلى أن المصاب يحتاج إلى نظافة مركزة لملابسه وأغراضة الشخصية، وكل ذلك يتطلب وسيلة عالية وتغيير الفرش في أماكن النوم ، كل ذلك سبب دراسة تقديم إعانات للطلاب المحتاجين في تأمين أدوات جديدة لمنع زيادة المرض.