بالصور..أمطار الطائف تتسبب في خسائر فادحة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أسفرت الأمطار التي شهدتها الطائف ،أول أمس السبت، عن حدوث فوهة كبيرة في أرضية الطريق الرئيسي الذي يربط حي الدهاس بالوكرة شرقا وغربا.

وأعتبر البعض أن ماحدث يعد انهيارًا لمشروع عبارة تصريف السيول، الذي تقدر تكلفته بـ23 مليون ریال، ويفترض إنجازه في منتصف العام الماضي1438هـ، إلا أنه بات ضمن المشاريع المتعثرة وسيئة التنفيذ.

وسقطت في الفوهة آلية ضمن المشروع المتعثر، في وقت سارعت دوريات المرور إلى الموقع، وإغلاق الطريق لتفادي سقوط أي مركبات أخرى، وتم وضع صبات خرسانية وتنبيهات بعدم الاقتراب، بحسب “ عكاظ ”.

كان مشروع مماثًلا لعبارة حي العقيق شهد أيضًا انهيارًا كبيرًا العام الماضي وتزامن مع هطول الأمطار، وجرف المركبات وأعقب خسائر فادحة.