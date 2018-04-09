أمريكا وفرنسا تتعهدان برد قوي على الهجوم الكيميائي في دوما

واشنطن(صدى):

تبادل الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، هاتفيا المعلومات والبيانات التي تؤكد استخدام السلاح الكيماوي في دوما.

وأوضح بيان أصدره الإليزيه أن “ماكرون وترامب أعطيا الأوامر لكي يتم التحقيق بهذا الاعتداء بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة”.

وأدان ماكرون بشدة خلال اتصاله مع ترامب الاعتداء الكيماوي الذي استهدف مدنيين في دوما في الـ 7 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنهما سيتابعان التنسيق والاتصال خلال الـ 48 ساعة المقبلة لمتابعة المستجدات المتعلقة بهذا الشأن.

واتفقا على التنسيق سويا في مجلس الأمن لاتباع عمل مشترك يسمح بإدانة إعادة استخدام السلاح الكيماوي من جديد من أجل كشف الحقيقة.