عضو شورى يشيد بموقف المُبلغة عن معنفة أبها

حمود العنزي (صدى):

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل ،أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس تجري عدة محاولات لإجراء تعديلات على نظام الحماية من الإيذاء وفق المادة 23 من نظام المجلس التي تعطي الحق للعضو بتقديم مقترح مشروع نظام جديد أو تعديل على نظام قائم.

وأوضح آل فاضل أن الحمل ثقيل جداً على وزارة العمل فيما يخص الجانب الاجتماعي الذي يحظى بنصيب قليل من مجهودات الوزارة بعد دمجها.

وأشار إلى التأخير في التعامل مع العنف الأسري رغم مرور 5 سنوات على صدور نظام الحماية من الإيذاء ، مبيناً أن الأحداث الأخيرة تدعو بجدية إلى التحرك الفعّال لمعالجة الإشكالات قدر الإمكان والتقليل من حدوثها.

وأشاد بالفتاة التي أبلغت عن حالة عنف أسري في أبها مؤخراً لأنها نجحت في تأدية الدور المطلوب منها بالإبلاغ وإيصاله إلى الرأي العام ، واصفاً القضية بالغامضة.