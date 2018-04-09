إعجاب عائض القرني بـ ” غمازات فتاة ” يثير الجدل

علي القحطاني (صدى):

أبدى الداعية عائض القرني إعجابه بصورة لفتاة لديها غمازات من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأثار الأمر دهشة وسخرية رواد موقع ” تويتر ” ، وقاموا بتدشين هاشتاق ” اليوم العالمي للغمازات ” معربين عن دهشتهم بتفاعل الداعية عائض القرني مع الصورة.