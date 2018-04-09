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إعجاب عائض القرني بـ ” غمازات فتاة ” يثير الجدل

إعجاب عائض القرني بـ ” غمازات فتاة ” يثير الجدل
علي القحطاني (صدى):

أبدى الداعية عائض القرني إعجابه بصورة لفتاة لديها غمازات من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأثار الأمر دهشة وسخرية رواد موقع ” تويتر ” ، وقاموا بتدشين هاشتاق ” اليوم العالمي للغمازات ” معربين عن دهشتهم بتفاعل الداعية عائض القرني مع الصورة.

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايش فيها يعني

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 2 ساعتين

لذيذة ها البنت

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب

[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 8 دقائق

يمكن يبي يلطش غمازاتها

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