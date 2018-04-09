إعجاب عائض القرني بـ ” غمازات فتاة ” يثير الجدل
أبدى الداعية عائض القرني إعجابه بصورة لفتاة لديها غمازات من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وأثار الأمر دهشة وسخرية رواد موقع ” تويتر ” ، وقاموا بتدشين هاشتاق ” اليوم العالمي للغمازات ” معربين عن دهشتهم بتفاعل الداعية عائض القرني مع الصورة.
خلود[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش فيها يعني
فهد[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 2 ساعتين
لذيذة ها البنت
فيصل[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
ابو وليد[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 8 دقائق
يمكن يبي يلطش غمازاتها