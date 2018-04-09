الرئيس اللبناني يبدي ارتياحه بالتقارب مع المملكة

عادل الحربي (صدى):

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الأحد، عن ارتياحه لتقارب العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وقال عون : ” إن ما بين بيروت والرياض تقارب بالطبع، وفي مطلق الأحوال، فإن السعودية بلد صديق ” ، مشيرًا إلى العلاقات مع المملكة تعود إلى طبيعتها.

يذكر أن بيروت شهدت قبل أيام تدشين جادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز على الواجهة البحرية وسط العاصمة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري وحشد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية ووفود شعبية.