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التلفزيون السوري: صواريخ أمريكية تستهدف مطار التيفور العسكري

التلفزيون السوري: صواريخ أمريكية تستهدف مطار التيفور العسكري
دمشق(صدى):

أعلن التلفزيون السوري، أن عدة صواريخ تستهدف مطار التيفور العسكري قرب حمص، موضحا أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت للصواريخ التي من المتوقع أن تكون أمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد توعد بالرد العسكري على القوات السورية، بعد أن اتهامها باستهداف المناطق السكنية فى مدينة دوما بالأسلحة الكيماوية.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة

والله انهم كذابين ومتفقين مع بعض

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