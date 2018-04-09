سيناريو العنصرية مستمر..طعن امرأة مسلمة محجبة بسكين في أمريكا

واشنطن(صدى):

ويستمر سيناريو الانتهاكات ضد المسلمين من قبل الغربيين، حيث أصيبت امرأة مسلمة محجبة بجروح إثر حادث طعن تعرضت له في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وأطلق الجاني إهانات عنصرية على المرأة التي تعمل ممرضة، بسبب ارتدائها الحجاب،و لم يكتفى بذلك فقط حيث هاجمها بسكين في ذراعها، عقب خروجها من العمل.

وأصيبت المرأة بجرح قطعي في ذراعها جراء الهجوم ونقلت إلى مستشفى للعلاج، وأعلنت الشرطة المحلية فتح تحقيق بالحادث.

وعقب الحادث، أصدر الفرع المحلي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ” كير ” في مدينة هيوستن، بيان رصد خلاله مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على المهاجم.