المنيع يرد على حكم قطع صلة الرحم لرفض ارتداء الزوجة النقاب

عادل الحربي (صدى):

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع أن وجه المرأة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه ليس بعورة، وآخرون يرون أنه عورة.

ورد المنيع على سؤال حول حكم قطع صلة الرحم عن أقاربه بسبب رفضهم أن ترتدي زوجته النقاب قائلا :” الحجاب شيء مجمع عليه من العلماء على أن المرأة عورة كلها إلا وجهها؛ فوجهها هو محل الخلاف بين العلماء “.

وأضاف: “هناك من العلماء من قال إن الوجه ليس بعورة وإذا كشفته فلا يعني أنها كشفت شيئا من عورتها، هذا رأي”.

وتابع : ” ورأي مجموعة من المحققين أن الوجه واليدين والرجلين، وكل المرأة عورة فيما يتعلق بمخالطتها لمجموعة من الأجانب الذين ليسوا محارم لها “.

وقال عن حكم قطع صلة الرحم عن أقاربه بسبب رفضهم أن تلبس زوجته الحجاب الكامل بِما فيه غطاء الوجه: ” إذا ارتأيت واخترت الرأي القائل بأن وجه المرأة عورة ، فنسأل الله أن يزيدك من التوفيق والهداية وفِي نفس الوقت لا تسمع لمن يعترضون على تصرفك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق “.

واستكمل : ” أنت محتسب وأرجو أن يثيبك الله وزوجتك على استجابتها لأمرك وهذا ما تقتضيه تقوى الله سبحانه وتعالى ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه “.