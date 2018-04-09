بالصور.. نائب أمير الرياض يرعى حفل جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان

علي القحطاني(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم الأحد جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة في دورتها الرابعة عشرة، وسيتم خلال الحفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز الجائزة في مجالاتها المختلفة، وسيقام الحفل في تمام الساعة 8.30 مساء بقاعة المحاضرات بفندق الرتيز كارلتون.

أعرب عدد من الفائزين والفائزات بالجائزة عن خالص شكرهم وامتنانهم لتفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض برعايته هذا الحفل الذي له عظيم الأثر في نفوسنا ودعم كبير لرسالتنا العظيمة نحو العطاء والإبداع.