تعليم القطيف يكرم 76 طالبًا متفوقًا بصفوى

نايف السالم(صدى):

نظمت لجنة التفوق الطلابي بمدينة صفوى، مساء اليوم، حفل التفوق الطلابي السابع لمدارس مدينة صفوى، للعام الدراسي 1438 هـ / 1439 هـ، تحت شعار ” معاً نصنع التفوق ” .

وجاء ذلك بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط, وعدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، وقادة المدارس، والتربويين، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين، وذلك بقاعة الشلال بصفوى.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين والموهوبين البالغ عددهم 76 طالباً، والتقطت الصور التذكارية للمكرمين.