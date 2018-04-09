بالفيديو.. القرضاوي يبيح المنكر ويفتي بجواز شرب الكحول

طلال الضوي(صدى):

استمرارا في نشره للفساد في العالم، أفتى الإخواني الإرهابي يوسف القرضاوي مُنظر تنظيم الإخوان، بخصوص جواز شرب الكحول بنسبة ضئيلة، في بعض المشروبات.

وقال القرضاوي، من خلال مقطع الفيديو، إن قليل من الكحول بنسبة 5% لا يذهب العقل أو يسكر، مبرراً بهذا شرب هذه المشروبات.

وأثار هذ المقطع الكثير من الغضب، فكيف لهذا الشخص أن يبيح مثل هذا، حتى ولو بنسبة ضئيلة، وألجأ البعض هذه الفتوى إلى إنها من أجل كأس العالم في مونديال 2022، كي تجعل قطر في أكثر تحرراً، ولا تقوم بالتضييق على السائحين.