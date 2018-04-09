بالفيديو.. القرضاوي يبيح المنكر ويفتي بجواز شرب الكحول
استمرارا في نشره للفساد في العالم، أفتى الإخواني الإرهابي يوسف القرضاوي مُنظر تنظيم الإخوان، بخصوص جواز شرب الكحول بنسبة ضئيلة، في بعض المشروبات.
وقال القرضاوي، من خلال مقطع الفيديو، إن قليل من الكحول بنسبة 5% لا يذهب العقل أو يسكر، مبرراً بهذا شرب هذه المشروبات.
وأثار هذ المقطع الكثير من الغضب، فكيف لهذا الشخص أن يبيح مثل هذا، حتى ولو بنسبة ضئيلة، وألجأ البعض هذه الفتوى إلى إنها من أجل كأس العالم في مونديال 2022، كي تجعل قطر في أكثر تحرراً، ولا تقوم بالتضييق على السائحين.
مفتي مايطلبة المستمعون ..#القرضاوي يفتي بجواز شرب الكحول بنسبة ضئيلة ..!!
،
الفتوي لزوم الشغل ولاكيف بيكون
منديال #قطر 2022 pic.twitter.com/HcZbHvCf2m
— قطرية أصيلة 🇶🇦 (@oimLtZ7g1eVliTr) ٧ أبريل، ٢٠١٨
ناصر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
فاسد
فهد[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45289 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايها الكذاب الأشر ,,
,, قال عليه الصلاة والسلام (( ما اسكر كثيره فقليله حرام )) ,,
,, يابرميل يابو البراميل ،، هي كلمه واحده قليله حرام ,, بمعنى ولا واحد في العشرة آلاف ,,
,, اهجد هجد بلفك ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
المر[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 1 ساعة
اختلفوا فيها الفقهاء ترى البيره فيها نسبه من الكحول 1 الي 1 ونصف في الميه اما 5 في الميه لاكثيره