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بالفيديو.. القرضاوي يبيح المنكر ويفتي بجواز شرب الكحول

بالفيديو.. القرضاوي يبيح المنكر ويفتي بجواز شرب الكحول
طلال الضوي(صدى):

استمرارا في نشره للفساد في العالم، أفتى الإخواني الإرهابي يوسف القرضاوي مُنظر تنظيم الإخوان، بخصوص جواز شرب الكحول بنسبة ضئيلة، في بعض المشروبات.
وقال القرضاوي، من خلال مقطع الفيديو، إن قليل من الكحول بنسبة 5% لا يذهب العقل أو يسكر، مبرراً بهذا شرب هذه المشروبات.
وأثار هذ المقطع الكثير من الغضب، فكيف لهذا الشخص أن يبيح مثل هذا، حتى ولو بنسبة ضئيلة، وألجأ البعض هذه الفتوى إلى إنها من أجل كأس العالم في مونديال 2022، كي تجعل قطر في أكثر تحرراً، ولا تقوم بالتضييق على السائحين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

فاسد

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 45289 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايها الكذاب الأشر ,,

,, قال عليه الصلاة والسلام (( ما اسكر كثيره فقليله حرام )) ,,

,, يابرميل يابو البراميل ،، هي كلمه واحده قليله حرام ,, بمعنى ولا واحد في العشرة آلاف ,,

,, اهجد هجد بلفك ,,

[ عدد التعليقات: 1041 ] نشر منذ 1 ساعة

اختلفوا فيها الفقهاء ترى البيره فيها نسبه من الكحول 1 الي 1 ونصف في الميه اما 5 في الميه لاكثيره

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