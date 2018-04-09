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  3. سارة الودعاني مع زوجها ونصائح للمقبلين على الزواج

سارة الودعاني مع زوجها ونصائح للمقبلين على الزواج




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2415 ] نشر منذ 4 ساعات

هذي الحين مخطوبه وكذا اسلوبها كيف اذا تزوجت ، فعلا خبله الاشكال هذي بتطلق ماراح تطول وتبي تضحك وتضحك ضحكه اصطناعيه، البنت زينتها بحياها وحشمتها تكبر في عين زوجها

نصيحه للبنات لحد يسمع نصائحها

[ عدد التعليقات: 9596 ] نشر منذ 3 ساعات

أعـــــوذ بِالله مِـــنَ ألخُبــــــث وألخــبائِـــث .😠.

[ عدد التعليقات: 5965 ] نشر منذ 3 ساعات

مشكلة الواحد اذا تزوج خبله بعدين طلعت تعرف عايض

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