سارة الودعاني مع زوجها ونصائح للمقبلين على الزواج

الإثنين 9
أبريل
هذي الحين مخطوبه وكذا اسلوبها كيف اذا تزوجت ، فعلا خبله الاشكال هذي بتطلق ماراح تطول وتبي تضحك وتضحك ضحكه اصطناعيه، البنت زينتها بحياها وحشمتها تكبر في عين زوجها
نصيحه للبنات لحد يسمع نصائحها
أعـــــوذ بِالله مِـــنَ ألخُبــــــث وألخــبائِـــث .😠.
مشكلة الواحد اذا تزوج خبله بعدين طلعت تعرف عايض
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
محمد[ عدد التعليقات: 2415 ] نشر منذ 4 ساعات
هذي الحين مخطوبه وكذا اسلوبها كيف اذا تزوجت ، فعلا خبله الاشكال هذي بتطلق ماراح تطول وتبي تضحك وتضحك ضحكه اصطناعيه، البنت زينتها بحياها وحشمتها تكبر في عين زوجها
نصيحه للبنات لحد يسمع نصائحها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9596 ] نشر منذ 3 ساعات
أعـــــوذ بِالله مِـــنَ ألخُبــــــث وألخــبائِـــث .😠.
الواقع[ عدد التعليقات: 5965 ] نشر منذ 3 ساعات
مشكلة الواحد اذا تزوج خبله بعدين طلعت تعرف عايض