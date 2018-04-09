” الصحة ” تنشر انفوجرافيك توعويًا حول مرض الجرب بالمدارس

عدنان محمد باحكم(صدى):

بالتعاون مع وزارة التعليم نشرت وزارة الصحة عبرحسابها بتويتر انفوجرافيك حول كيفية التعامل مع مرض الجرب في المدارس والإجراءات المتبعة على مستوى المدرسة للتعامل مع المرض.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المصابين حسب الرصد اليومي للحالات بدأ في التراجع مع شفاء جميع الحالات المصابة خلال الأيام الماضية في مكة المكرمة.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المسجلة والتي تتم معالجتها في مكة المكرمة بلغ، حتى يوم (الجمعة)، 2156 حالة، من بينها 1774 حالة في المدارس.