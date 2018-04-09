رسميًا.. النصر يشارك في البطولة العربية للأندية
أعلن نادي النصر، اليوم الأحد، رسميًا مشاركته في البطولة العربية للأندية التي ستُقام في أغسطس المقبل.
وقال سعود آل سويلم رئيس نادي النصر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” سيشارك نادي النصر في بطولة كأس العرب للأندية بدعوة كريمة من الاتحاد العربي، وأشكر أخي معالي رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ على دعمه الكبير للبطولة والأندية السعودية المشاركة ” .
وبذلك ينضم النصر إلى أندية: الهلال، والأهلي، والاتحاد، السعودية، التي أعلنت مشاركتها في البطولة، إلى جانب أندية: الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي، من مصر، والعين، والجزيرة والوصل، من الإمارات.
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