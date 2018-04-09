رسميًا.. النصر يشارك في البطولة العربية للأندية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر، اليوم الأحد، رسميًا مشاركته في البطولة العربية للأندية التي ستُقام في أغسطس المقبل.

وقال سعود آل سويلم رئيس نادي النصر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” سيشارك نادي النصر في بطولة كأس العرب للأندية بدعوة كريمة من الاتحاد العربي، وأشكر أخي معالي رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ على دعمه الكبير للبطولة والأندية السعودية المشاركة ” .

وبذلك ينضم النصر إلى أندية: الهلال، والأهلي، والاتحاد، السعودية، التي أعلنت مشاركتها في البطولة، إلى جانب أندية: الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي، من مصر، والعين، والجزيرة والوصل، من الإمارات.