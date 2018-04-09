مریم رجوي: النظام الإيراني هو المسبّب الرئيسي للمجازر في سوريا

طهران(صدى):

اتهمت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، اليوم الأحد، النظام الإيراني بأنه وراء القصف الكيمياوي الإجرامي على دوما.

وقالت رجوي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن ” القصف الكيمياوي الإجرامي على دوما وقتل الأطفال والنساء دون رحمة يجرحان ضمير الإنسانية المعاصرة.. أعزّي الشعب السوري من صميم القلب وأحيّي صموده التاريخي، على المجتمع الدولي أن يضع حدا لجرائم الأسد وخامنئي ضد الشعب السوري ” .

وتابعت: ” يجب وقف حمّام الدم في دوما.. النظام الحاكم في إيران هو المسبّب الرئيسي للمجازر في سوريا.. على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراء حازما لوقف هذه الجريمة الحربية، التقاعس أمر مخجل ويفتح الطريق لاستمرار هذه الجرائم ” .