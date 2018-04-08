  • الإثنين 9

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. عائض القرني يوجه نصائح لتخطي الفشل والوصول للنجاح

عائض القرني يوجه نصائح لتخطي الفشل والوصول للنجاح

عائض القرني يوجه نصائح لتخطي الفشل والوصول للنجاح
عادل الحربي(صدى):

قدم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، اليوم الأحد، نصيحة لتخطي الفشل والوصول إلى النجاح.

وقال القرني عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” لتتخطى الفشل وتصل إلى النجاح حدد نقاط ضعفك ونقاط قوتك؛ حتى يمكنك التركيز على نقاط قوتك واستثمارها، وتحسين نقاط ضعفك وتطويرها ” .

وتابع: ” ضع خطّة يومية مُنظّمة لتحقيق أهدافك والتزم بها، واعلم أنك إن أهدرت وقتك ضاع هدفك، والعمل من دون خطةٍ واضحةٍ وتنظيم للوقت يؤدي إلى العشوائيّة ومن ثم الفشل ” .


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 4 ساعات

بشرط عدم السطو على مؤلفات الغير

[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ 3 ساعات

اهم شي كن لصا بلحيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *