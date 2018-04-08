عائض القرني يوجه نصائح لتخطي الفشل والوصول للنجاح
قدم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، اليوم الأحد، نصيحة لتخطي الفشل والوصول إلى النجاح.
وقال القرني عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” لتتخطى الفشل وتصل إلى النجاح حدد نقاط ضعفك ونقاط قوتك؛ حتى يمكنك التركيز على نقاط قوتك واستثمارها، وتحسين نقاط ضعفك وتطويرها ” .
وتابع: ” ضع خطّة يومية مُنظّمة لتحقيق أهدافك والتزم بها، واعلم أنك إن أهدرت وقتك ضاع هدفك، والعمل من دون خطةٍ واضحةٍ وتنظيم للوقت يؤدي إلى العشوائيّة ومن ثم الفشل ” .
666[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 4 ساعات
بشرط عدم السطو على مؤلفات الغير
ابو وليد[ عدد التعليقات: 618 ] نشر منذ 3 ساعات
اهم شي كن لصا بلحيه