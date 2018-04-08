عائض القرني يوجه نصائح لتخطي الفشل والوصول للنجاح

عادل الحربي(صدى):

قدم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، اليوم الأحد، نصيحة لتخطي الفشل والوصول إلى النجاح.

وقال القرني عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” لتتخطى الفشل وتصل إلى النجاح حدد نقاط ضعفك ونقاط قوتك؛ حتى يمكنك التركيز على نقاط قوتك واستثمارها، وتحسين نقاط ضعفك وتطويرها ” .

وتابع: ” ضع خطّة يومية مُنظّمة لتحقيق أهدافك والتزم بها، واعلم أنك إن أهدرت وقتك ضاع هدفك، والعمل من دون خطةٍ واضحةٍ وتنظيم للوقت يؤدي إلى العشوائيّة ومن ثم الفشل ” .