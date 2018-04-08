حساب المواطن يوضح معنى ” حالة الدفعة وجهت “

عادل الحربي (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن حالة الدفعة “ وجهت ” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء, وجاء ذلك ردًّا من خدمة عملاء حساب المواطن على تساؤل مواطن بموقع “ تويتر ” .

كما شدد حساب المواطن على أهمية الإفصاح عن كل مصادر الدخل وفقًا للقواعد المنظمة لعملية التسجيل في البرنامج، لافتًا إلى أن عدم تطابق الدخل المفصح عنه مع الدخل المسجل لدى الجهات الرسمية يتم اعتماد البيانات الرسمية.

وقال حساب المواطن : إنه في حال اختلاف المعلومات وبيانات ومصدر الدخل المُفصح عنه، عن البيانات الرسمية، فيتم التواصل مع المسجلين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهلية المُسجل وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، لتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

وأوضح حساب المواطن، في وقت سابق اليوم، أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المُسجلين وتوافقها مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى، ويتم تنبيههم في حال عدم تطابق البيانات؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.